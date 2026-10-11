Joven desaparecido tras salir con amigos es hallado muerto en canal de Lo Barnechea

La búsqueda de un joven de 22 años que había perdido contacto con sus cercanos durante la noche del sábado terminó este domingo con el hallazgo de su cuerpo al interior de un canal de regadío en la comuna de Lo Barnechea, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información publicada por Radio Bío Bío, el descubrimiento se produjo durante la tarde en el canal El Ají, ubicado a la altura del número 15.120 de camino Los Refugios, en el sector alto de Santiago.

Según los primeros antecedentes, el joven había salido con un grupo de amigos durante la noche del sábado. Sin embargo, posteriormente se perdió su rastro, lo que generó preocupación entre sus cercanos.

Ante la falta de información sobre su paradero, familiares y personas de su entorno comenzaron a buscarlo durante la mañana del domingo.

Las labores de búsqueda concluyeron horas más tarde, cuando el cuerpo del joven fue localizado en el agua, al interior del canal de regadío.

INVESTIGAN CIRCUNSTANCIAS DEL FALLECIMIENTO

Tras el hallazgo, personal de Carabineros se trasladó hasta el sector para realizar las primeras diligencias y adoptar el procedimiento correspondiente.

Hasta el lugar también llegaron familiares de la víctima, entre ellos sus padres, quienes se hicieron presentes mientras se desarrollaban las actuaciones policiales.

Por el momento, no se han entregado antecedentes oficiales que permitan establecer cómo el joven llegó hasta el canal ni cuáles fueron las circunstancias de su fallecimiento.

Asimismo, se está a la espera de las instrucciones del Ministerio Público para definir las próximas diligencias investigativas.

Las causas de muerte permanecen sin esclarecer y serán materia de las actuaciones que disponga la Fiscalía.

El caso continúa en desarrollo, a la espera de nuevos antecedentes que permitan reconstruir lo ocurrido desde la noche del sábado, cuando se perdió el rastro del joven, hasta el hallazgo de su cuerpo durante la tarde del domingo.

PURANOTICIA