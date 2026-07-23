Joven de 22 años muere tras recibir cuatro disparos en Quilicura: investigan posible ajuste de cuentas

La Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI investigan un homicidio registrado durante la noche de este miércoles en la comuna de Quilicura, donde un joven de 22 años fue asesinado a balazos.

El crimen ocurrió en las inmediaciones de una multicancha del sector Valle de La Luna, donde la víctima compartía con un grupo de amigos. En ese contexto, un número indeterminado de sujetos llegó al lugar y le disparó en cuatro oportunidades, para luego escapar.

El joven fue trasladado hasta el Cesfam de Quilicura, donde finalmente falleció producto de la gravedad de sus heridas.

Las diligencias quedaron a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI, que manejan como una de las principales hipótesis un posible ajuste de cuentas.

Al respecto, el fiscal ECOH Felipe Sepúlveda informó que la víctima "resultó con cuatro impactos de bala, falleciendo en el Cesfam de Quilicura, donde fue trasladado luego de la agresión".

"La persona que falleció se encontraba compartiendo con un grupo de amigos en los momentos en que fue abordada por un grupo indeterminado de sujetos hasta ahora, los cuales le dispararon", añadió.

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