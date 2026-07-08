Joaquín Lavín enfrentó una nueva audiencia de formalización por presuntos delitos electorales

La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó al exdiputado UDI Joaquín Lavín León por nuevos delitos relacionados con el uso y comercialización de datos del Servicio Electoral. El imputado se encuentra en prisión preventiva desde el 8 de mayo pasado por fraude al fisco.

Al término de la audiencia en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscal Constanza Encina explicó que la nueva formalización se basó en una denuncia del Servel por el uso indebido de información electoral en la plataforma SocialTazk, creada por Lavín y el empresario Felipe Vásquez, quien también está imputado por fraude al fisco.

En ese sentido, informó que "lo más relevante era la discusión por la extradición del imputado Felipe Vázquez, se encuentra en España en este momento, que se acogió por el tribunal, haciendo especial énfasis en la gravedad de los hechos que se estaban imputando".

Añadió que la plataforma SocialTazk "tenía conocidos fines comerciales y electorales, el padrón completo de varios años consecutivos, este padrón pudo haber sido proporcionado, según creemos, por personas ligadas al partido político del diputado Joaquín Lavín y del señor Arnaldo Domínguez (otro de los imputados)".

También indicó que "Felipe Vázquez, en conocimiento de esta circunstancia, incorpora el padrón electoral en esta plataforma, la utiliza con fines comerciales, y además permite el acceso a través de fines comerciales a los datos que son personales y que están protegidos, por cierto, por la ley".

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