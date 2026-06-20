Joaquín Lavín aborda el impacto familiar por la prisión preventiva de su hijo

El impacto que ha tenido la situación judicial de su hijo en el entorno familiar fue uno de los temas abordados por Joaquín Lavín, quien entregó un testimonio marcado por la emoción al referirse a la prisión preventiva que cumple Joaquín Lavín León desde mayo pasado.

El exalcalde de Las Condes y Santiago reconoció que ha intentado acompañar a su hijo de manera permanente durante este proceso y que aprovecha cada oportunidad para visitarlo en el recinto penitenciario donde permanece recluido.

Según relató, una de las situaciones más difíciles ha sido la exposición pública que ha acompañado la investigación. "Creo que, para mí, la parte más dura, y que todavía me duele cada vez que lo veo, es ver a tu hijo esposado en los medios. Esa imagen la repiten una y otra vez. Todo este proceso, el de la Cathy y Joaquín, ha sido devastador y también desgastador para toda la familia, incluyendo a sus hermanos", señaló.

Lavín también abordó el efecto que, a su juicio, ha tenido la cobertura mediática del caso, considerando que la notoriedad pública de los involucrados ha amplificado las consecuencias para el entorno familiar. "Maximiza, se amplifica el efecto duro y devastador para todos por la farandulización que se ha hecho con este caso", afirmó.

En la misma línea, reconoció que ha optado por mantenerse alejado de la cobertura informativa relacionada con la investigación. "Desde hace tiempo que prefiero no ver noticias, no ver televisión. De repente, la gente me manda cosas que salen en las redes sociales y las veo y las encuentro terribles", comentó.

Durante la entrevista con Revista Sábado, el exalcalde también descartó versiones que apuntaban a un eventual viaje de Cathy Barriga a Argentina para reunirse con la denominada "Sanadora de Rosario". "Obvio que no, porque ella está con arraigo y arresto nocturno", sostuvo.

Sin embargo, fue al referirse a la situación de su hijo donde mostró mayor emoción. Lavín reconoció que la prisión preventiva ha sido especialmente difícil de sobrellevar y aseguró que ningún padre está preparado para enfrentar una situación de ese tipo.

"Durísimo, durísimo. A mí me duele mucho. Creo que a cualquier padre le duele más lo que le pasa a un hijo que lo que le pasa a él. Yo me cambiaría por Joaquín, preferiría estar yo preso en vez de él", expresó.

Las declaraciones se producen mientras Joaquín Lavín León permanece en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, en el marco de una investigación por presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil.

PURANOTICIA