Jefe de gabinete de la ministra de Salud renuncia a su cargo tras denuncias en su contra por acoso sexual y maltrato laboral

A partir de la renuncia del médico Alexander Recabarren Báez, jefe de gabinete del Ministerio de Salud (Minsal), fue develada una denuncia en su contra por parte de una funcionaria de la misma cartera por dos motivos, maltrato laboral y acoso sexual.

Siguiendo el protocolo y para no afectar a la jefa de cartera, Ximena Aguilera, que asumió en septiembre, Recabarren decidió renunciar, pese a que desmintió la denuncia por la que fue acusado.

Al ser consultados por la Tercera PM, desde el Ministerio de Salud informaron que se adoptaron "de forma oportuna las medidas correspondientes, según dicta el protocolo establecido para estos casos". Señalaron también que la investigación sigue en curso.

De acuerdo a funcionarios del ministerio, la denuncia se habría generado por comentarios de carácter machista, algunos sobre la vestimenta, específicamente el escote usado en una prenda de la denunciante. Los hechos son desmentidos categóricamente por Recabarren, pese a que él mismo reconoce la veracidad de la denuncia.

"La denuncia es grave, pero los hechos denunciados no se corresponden con el carácter de la misma, no son verdad. Desconozco si fue una operación política para dañar a la ministra de Salud, pero el hecho de que esta denuncia, que está en un proceso de investigación que aún no concluye, sea ventilada por los medios, me lleva a llegar a esa conclusión. Decidí renunciar apenas tomé conocimiento de la misma para deslindar esta situación y que la autoridad no fuera cuestionada por esta denuncia. Me defenderé en todas las instancias que corresponda para demostrar mi inocencia y el carácter injurioso de la denuncia", apuntó el médico a La Tercera PM.

Por otro lado, la acusación de maltrato laboral se debió a un comentario emitido por Recabarren en una actividad durante el 9 de noviembre. "Los médicos reconocemos cuando la gente está mintiendo", fue otra frase que también habría causado la denuncia, de acuerdo a cercanos al exjefe de gabinete.

Desde el Minsal señalaron que en el Ministerio de la Mujer (MinMEG) están al tanto de la acusación. De hecho, se asegura que la estrecha relación entre la ministra Orellana y la presunta víctima incidió en sus efectos.

"Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estamos comprometidas por generar espacios libres de violencia y reflejo de esto es el proceso que hemos desarrollado para ratificar el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral", comentaron desde el MinMEG.

"Por otro lado, dentro de las instituciones del Estado existen protocolos y conductos regulares para atender y solucionar los casos internos. La función del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género no es ser un receptor ni persecutor dentro de ningún protocolo, por lo que confiamos en la capacidad institucional del Minsal para investigar, resolver y reparar al interior de su institución llegado el caso", afirmaron de forma oficial desde el MinMEG, luego de ser consultados sobre la denuncia.

PURANOTICIA