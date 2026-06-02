Jefe de bancada de la DC adelanta rechazo a proyecto del Gobierno para aumentar la deuda fiscal

El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz, anunció el rechazo de la colectividad al proyecto con el que el Gobierno busca elevar la deuda pública en US$6.200 millones.

Según el parlamentario, tal propuesta de La Moneda "es absolutamente inconsistente con los distintos anuncios del Ejecutivo…La bancada DC manifiesta su más profundo rechazo al ingreso del proyecto de ley por parte del gobierno para un incremento de la deuda pública por más de US$6.200 millones".

"Desde nuestra bancada anunciamos que esta iniciativa no es congruente con lo que hoy día está pasando la ciudadanía, que sufre un costo de la vida mayor y también sufre en los distintos servicios públicos, donde se está recortando presupuesto, sobre todo en áreas tan sensibles como la salud", agregó.

Además, criticó el hecho de que el Presidente José Antonio Kast hiciera ese anuncio pocas horas después de dar su primera Cuenta Pública ante el Congreso.

"¿Hasta cuándo se le omiten cosas a la ciudadanía?... Poco tiempo después de la Cuenta Pública el Presidente firma un decreto de incremento de la deuda pública que ya es peligroso, porque se acerca al 40% de endeudamiento del PIB nacional, cifra que es alertada por distintas instancias internacionales", señaló el parlamentario del Distrito Nº 1 de la Región de Arica y Parinacota.

De acuerdo al congresista, "la inconsistencia se da porque por un lado fueron reducidos los mecanismos del Mepco y eso incrementó el precio de los combustibles, y por otro lado se anunciaron recortes en materia de salud y en otras tantas carteras".

Finalmente, añadió que "además se incorpora un área que es totalmente incomprensible, pues producto de la aprobación de la megarreforma en la Cámara de Diputados se reduce el ingreso de los gastos fiscales".

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