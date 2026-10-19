Jeannette Jara critica la "acción temeraria" de las AFP por caída del fondo E y acusa "falta de transparencia"

La excandidata presidencial y exministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien encabezó la reforma previsional del gobierno de Gabriel Boric, calificó como una “acción temeraria” las inversiones de las AFP que pusieron en riesgo los fondos de afiliados próximos a jubilar y exigió transparencia y responsabilidades ante las pérdidas.

“Me parece brutal que esta apuesta que hicieron las AFP generara una especulación tal que pusiera en riesgo el fondo que se entiende más conservador”, comentó en entrevista con Tele 13 Radio.

Aseguró que “aquí falta bastante transparencia para explicar lo que pasó, falta asumir responsabilidades, porque este tema no es algo que uno pudiera decir superfluo o marginal, esto va a afectar la calidad de vida de las personas de aquí en adelante, de los que están jubilados y de los que no se alcanzan a recuperar los fondos”.

Jara agregó que ante ese gran problema ha visto a las AFP “muy a la defensiva, sin ninguna autocrítica” y como que “hubieran hecho todo perfecto”.

“Lo que pasa es que nadie lo estaba tratando de que esto sea una locura. El tema es que esto efectivamente fue una acción temeraria”, acusó y recordó que los principales afectados son personas que están muy cerca de jubilar.

La exministra coincidió con las críticas que han realizado economistas y exautoridades económicas como Ignacio Briones y Alejandro Micco, quienes han cuestionado la decisión de las AFP y exigido que se aclare quiénes se harán responsables.

Además, recordó que tanto la Superintendencia de Pensiones como el Banco Central advirtieron en más de una oportunidad a las administradoras sobre los riesgos que asumían con esas inversiones.

“El regulador, el Banco Central, el CTI, todos los organismos del sector, hacen recomendaciones en el marco del cumplimiento normativo. Y la decisión temeraria que toman las AFP de exponer a la gente que está por jubilar a un riesgo, a una volatilidad, como se dice, una variación de los fondos provisionales, es una responsabilidad de ellos que no pueden trasladar”, finalizó.

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