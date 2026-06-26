Iván Poduje sobre el escenario financiero de su cartera: "Yo tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso"

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, volvió a cuestionar públicamente al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, esta vez durante su participación en el Encuentro Empresarial Enela, realizado en Temuco.

Al recordar la frase "el Presidente es mi único jefe", pronunciada en abril pasado, el secretario de Estado volvió a referirse a la relación con Hacienda y aseguró: "Yo tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso".

Según consigna El Mercurio, durante su exposición ante el empresariado de La Araucanía, Poduje ejemplificó las dificultades presupuestarias que enfrenta su cartera mediante una recreación de un supuesto diálogo con el ministro de Hacienda.

"Necesito 500 mil UF para arreglar los... No, no las tiene… Páguelas usted… Si no tengo plata, no está en el presupuesto… Bueno, que se joda… Pero ¿qué hago? Están las familias pidiendo la asignación directa… Bueno, problema suyo".

En ese contexto, el ministro sostuvo que el Estado deberá desembolsar $17.880 millones por obras que, a su juicio, correspondía reparar a empresas constructoras.

"Nosotros vamos a tener que pagar, y esta factura la vamos a derivar a algunas constructoras, $17.880 millones por construcciones que debieron haber reparado ellos".

Asimismo, Poduje enfatizó que la crisis habitacional no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Vivienda, sino también del Estado y del sector privado.

"En rigor, es un problema del Estado, que no fiscalizó, y de las empresas", recalcó.

Respecto de los recursos que requiere su cartera para mejorar las condiciones habitacionales de miles de familias, el ministro volvió a ironizar sobre la postura de Hacienda.

"¿Qué voy a hacer con Quiroz? Imagínese lo que es para mí decirle a ese hombre devoto de la ‘virgen del puño' que tengo que pedirle (dinero)".

Finalmente, Poduje advirtió que el déficit habitacional en la región de La Araucanía alcanza aproximadamente las 60.000 viviendas, insistiendo en la necesidad de contar con mayores recursos para enfrentar esa problemática.

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