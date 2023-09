Irací Hassler autoriza ingreso policial a Liceo de Aplicación: "Violencia inaceptable"

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), autorizó el ingreso de Carabineros al Liceo de Aplicación, de donde salieron los encapuchados con overoles blancos que quemaron dos buses del sistema RED en los alrededores y que lanzaron bombas molotovs a Carabineros.



"La violencia de estos grupos aislados que interrumpe la vida y el proceso educativo, es inaceptable. Ante lo ocurrido en las afueras del Liceo de Aplicación (que estaba en clases) hemos solicitado la actuación de Carabineros para restablecer el orden público y he instruido que se tomen todas las medidas disciplinarias contra los responsables. Tomaremos también acciones judiciales para que no quede en impunidad. No podemos tolerar la violencia en nuestra vida cotidiana", escribió la jefa comunal en su cuenta de X.



Por su parte, el coronel Pedro Díaz calificó el ataque como una acción planificada y que sus protagonistas fueron estudiantes del establecimiento. Añadió que alrededor de 50 sujetos encapuchados y con overoles blancos salieron del establecimiento educacional, los que se dividieron en dos grupos para quemar las máquinas.



También aclaró que el ingreso al recinto se produjo luego de ser evacuado tras la suspensión de clases. “Los alumnos que se liberan son los que están en clases. El ingreso es para lograr detener a los otros alumnos”, expresó Díaz.



Consultado por qué no se realiza el ingreso justo después de los incidentes, el coronel indicó que se realiza de esa manera el procedimiento para proteger la integridad de los niños en clases. “Desplegamos todos nuestros medios, ponemos todo nuestro esfuerzo y voluntad para que esto no ocurra, pero sigue ocurriendo”, concluyó.

