Investigan incendio intencional en Santiago: sospechan de expareja de la víctima

Carabineros investiga intencionalidad en un incendio que destruyó el departamento ocupado por una mujer y sus hijos de nacionalidad extranjera en la comuna de Santiago. El sospechoso es la expareja de la afectada.

El siniestro se registró a las 6 horas de este domingo en un inmueble ubicado en calle Rosas con Baquedano. El fuego afectó a un departamento ocupado por cinco personas en el primer piso. No hubo propagación a otras viviendas.

Según denunció la mujer, un sujeto que había sido su conviviente llegó al lugar y lo roció con combustible, para luego darse a la fuga. La familia pudo escapar, pero las llamas destruyeron el interior del departamento.

Carabineros recibió la denuncia de la mujer. Al respecto, el capitán Manuel Salazar señaló que "la investigación tiende a establecer que la autoría de este hecho haya sido la expareja. Si se logra establecer, prontamente se va a proceder a su detención".

También informó que en enero la mujer presentó una denuncia por violencia intrafamiliar. "Se decretó una medida cautelar de alejamiento por parte de esta persona", añadió el oficial.

Finalmente, indicó que la afectada contactó a la Municipalidad de Santiago, que la trasladó a un albergue momentáneo junto a su familia.

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