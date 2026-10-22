Investigan homicidio de menor de 14 años que fue atacado con arma blanca en Santiago

La PDI investiga el homicidio con arma blanca de un menor de 14 años, cometido en la comuna de Santiago. El adolescente fue encontrado herido por sus familiares en su casa y lo trasladaron a un hospital, donde falleció.

El crimen ocurrió mientras el adolescente se desplazaba por la intersección de calles Conferencia con Pudahuel, donde sostuvo un altercado con desconocidos que lo agredieron y se dieron a la fuga.

La víctima logró llegar a su domicilio, donde fue encontrado herido por sus familiares, quienes lo llevaron de urgencia al Hospital Exequiel González Cortés, lugar donde finalmente se constató su fallecimiento.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya realizó los primeros peritajes.

El subcomisario Matías Maulén señaló que "se logró establecer que la víctima transitaba a pie por la comuna de Santiago, donde fue abordado por sujetos desconocidos, quienes previo a una discusión verbal lo agredieron con golpes de puño y pie".

Añadió que "la víctima se desplazó por sus medios hasta su domicilio particular, fue encontrado y auxiliado por familiares con una herida cortante en la región inguinal izquierda, siendo trasladado hasta el centro asistencial, lugar donde se constató su fallecimiento debido a la gravedad de su lesión".

PURANOTICIA