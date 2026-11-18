La Fiscalía ECOH y la PDI investigan el homicidio de un hombre que fue atacado a balazos mientras se encontraba al interior de un automóvil, durante la madrugada de este miércoles, en la población La Bandera, comuna de San Ramón, región Metropolitana.

El crimen ocurrió cerca de la 1:00 horas, en el sector de la intersección de las calles San Francisco con Alpatacal, donde, por causas que aún se investigan, el vehículo y su ocupante recibieron múltiples impactos balísticos.

La víctima presentaba al menos dos heridas de bala que le provocaron la muerte en el mismo lugar. Debido a las características del ataque, las diligencias quedaron a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

Al respecto, el fiscal ECOH Rodrigo Moya señaló que "lo que tenemos hasta ahora es que es un ciudadano extranjero, al parecer. No está identificada la persona, eso sí, pero es hombre de mediana edad".

En tanto, el subprefecto de la BH, Jimmy Lira, indicó que "se está intentando recopilar algún tipo de material audiovisual, como cámaras de seguridad, para lograr determinar fehacientemente la dinámica del hecho".

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