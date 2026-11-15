Investigan doble homicidio frustrado en Cerro Navia: un herido se mantiene en riesgo vital

La Fiscalía ECOH junto con Carabineros se encuentran investigando un doble homicidio frustrado ocurrido en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Tomás Alba Edison y pasaje Monseñor Horacio Campillo, cuando dos hombres de nacionalidad chilena, de entre 25 y 30 años, fueron atacados a bala en plena vía pública.

Uno de las víctimas resultó con lesiones en la zona abdominal, permaneciendo en riesgo vital. La otra persona involucrada recibió un disparo en una de sus rodillas.

El fiscal Gamal Massú, integrante de la Fiscalía ECOH, detalló que “sabemos que hubo más de un disparo. Hay dos víctimas lesionadas, al menos tres disparos, porque hay una víctima que tiene dos lesiones en la zona abdominal y el otro en la rodilla”.

"Se están haciendo los levantamientos, empadronar testigos, tomar declaraciones para efectos de recabar todos los antecedentes", indicó la persecutora.

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