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Investigan ataque a balazos que dejó a un hombre con 10 impactos de bala en Colina

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La víctima fue trasladada a un centro asistencial de la región Metropolitana debido a la gravedad de sus lesiones. La Fiscalía ECOH y la PDI quedaron a cargo de las diligencias.

Investigan ataque a balazos que dejó a un hombre con 10 impactos de bala en Colina
Miércoles 22 de julio de 2026 08:40
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La Fiscalía ECOH Metropolitana y la PDI investigan un ataque a balazos en contra de un sujeto que se registró durante la madrugada de este miércoles en Colina, donde la víctima sufrió 10 impactos balísticos.

La fiscal ECOH Camila López señaló que "hoy día se recibió una denuncia por parte de Carabineros que informaba de un sujeto masculino que se encontraba con múltiples impactos balísticos en su cuerpo, alrededor de 10".

Añadió que "producto de la gravedad de las lesiones debió ser trasladado a un centro asistencial de la región Metropolitana, donde se encuentra atendido el día de hoy".

Junto con la Fiscalía ECOH, el caso será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI. Ambos equipos se trasladaron al recinto asistencial para iniciar las pesquisas.

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