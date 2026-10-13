Interceptan un bus RED a mano armada para trasladar a hombre acribillado en Macul: falleció en el hospital

La Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI) investigan un homicidio ocurrido en la comuna de Macul, región Metropolitana. Tras el ataque, los familiares de la víctima lograron que un bus del sistema RED los trasladara hasta un hospital. Según los antecedentes preliminares, sujetos armados habrían interceptado la máquina para concretar el traslado.

El crimen ocurrió a las 23:30 horas de anoche (lunes) en la intersección de San Vicente de Paul con Santa Sara, en la población Chacarilla, donde un hombre de 36 años, sin antecedentes policiales, fue atacado a disparos mientras circulaba en bicicleta. Los responsables del ataque se dieron a la fuga.

Tras el ataque, los familiares trasladaron a la víctima hasta el Hospital Luis Tisné, en Peñalolén, a bordo del bus interceptado. Sin embargo, en el recinto asistencial se constató su fallecimiento. Las diligencias quedaron a cargo de la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI.

Sobre lo ocurrido, el subprefecto de la PDI, Walt Dapremont, confirmó que "se logra establecer que efectivamente el chofer habría sido intimidado con armas de fuego por personas desconocidas quienes habrían solicitado el traslado de la víctima hasta el centro asistencial".

Por su parte, la fiscal ECOH Macarena Márquez señaló que "la víctima de 36 años llegó hasta el Hospital Luis Tisné con varios impactos balísticos, en dicho contexto y al existir bandas rivales en conflicto se constituyó la Fiscalía ECOH junto a la Brigada de Homicidios".

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