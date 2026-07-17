Insólito hallazgo en alcantarillado de Puente Alto: Sacos con cabezas de caballo fueron encontrados durante trabajos de limpieza

Aguas Andinas informó que equipos de la empresa encontraron sacos con cabezas de caballos al desobstruir un colector de la red de alcantarillado en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana, en medio de las intensas e inusuales lluvias que afectan a la región Metropolitana.

Los trabajos de despeje continúan debido a que en jornadas de lluvias como estas, el alcantarillado recibe las aguas lluvias que saturan los colectores diseñados para precipitaciones que no son operados por la compañía.

La empresa informó que a lo largo del año, ha venido desplegando un plan preventivo, que ha tenido como resultado la extracción de 2 mil toneladas de basura desde las redes de alcantarillado de la ciudad.

Finalmente, la compañía refuerza el llamado a la población a "un buen uso de la alcantarilla no arrojando elementos que puedan obstruirla, como también evitando abrir las tapas en las calles".

(Imagen: Meganoticias)

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