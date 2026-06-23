Inicia debate en general: Sala del Senado continuará este miércoles el estudio del proyecto de Reconstrucción

Tal como lo habían acordado los comités parlamentarios, la Sala del Senado inició la tarde de este martes la discusión en general del proyecto para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Social y continuará su debate en una sesión extraordinaria de 10:00 a 13:00 horas este miércoles.

En tanto, a las 15:00 horas está programada una reunión de comité donde se definirá si se comienza con la votación en general en la sesión ordinaria de la tarde.

Fue el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Javier Macaya, quien explicó que la iniciativa establece una serie de medidas para la reactivación, competitividad y productividad en múltiples sectores, así como ajustes tributarios para incentivar la inversión y el crecimiento del país agrupadas en cuatro ejes: reconstrucción física, reconstrucción económica, reconstrucción institucional y reconstrucción fiscal.

Recordó que durante el análisis en general, la comisión realizó 12 sesiones, 49 audiencias y que las y los senadores manifestaron de manera transversal la importancia de impulsar el crecimiento de la economía chilena, sin embargo, difirieron sobre la manera de llevarlo a cabo y si la sostenibilidad fiscal se encontraba lo suficientemente resguardada con las diferentes medidas que la iniciativa legal contiene, considerando el costo fiscal asociado a cada una de ellas.

Agregó que entre los temas que fueron de especial interés, se destacó la invariabilidad tributaria proyectada por 25 años, poniendo énfasis en los efectos que tendría para los próximos gobiernos, así como también en la posición en que quedaba Chile en términos de competitividad.

Luego el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que Chile lleva años creciendo al 2% y enfrentados problemas fiscales acumulativos y que, además, se observa una serie de obstáculos al crecimiento derivadas de trabas regulatorias, por lo que este proyecto se aboca en primer término a enfrentar la emergencia derivada de los incendios y luego a adoptar medidas para impulsar el crecimiento. Indicó que en el período inicial se genera déficit de recaudación que se recuperan después.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Sergio Gahona, Iván Moreira, Alejandro Kusanovic y Alfonso De Urresti.

El senador Gahona, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, dijo que durante el trámite en particular se escuchará a quienes quieran entregar sus opiniones sobre los aspectos medioambientales de la iniciativa y que está de acuerdo con el corazón del proyecto.

En una línea similar se manifestó el senador Moreira quien señaló que esta iniciativa busca hacer frente a años de crecimiento magro, de aumento de desempleo e informalidad.

En tanto, el senador Kusanovic hizo un llamado a descentralizar las políticas y a potenciar las economías locales.

Por su parte, el senador De Urresti se mostró contrario al proyecto señalando que “es una reforma ambiental encubierta” y que la invariabilidad tributaria de 25 años, va a dejar de manos atadas a los futuros gobiernos.

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