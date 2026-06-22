Informe de Conaset recomendó continuar la construcción del tramo tres de la ciclovía Alameda-Providencia

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, acompañado de los alcaldes Felipe Muñoz, de Estación Central, Maximiliano Ríos, de Lo Prado, y de agrupaciones de ciclistas, se refirió al informe emitido por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) acerca del tramo 3 de la ciclovía de la Alameda.

El documento recomienda reconsiderar la ejecución íntegra del proyecto conforme a su diseño original, ya que se trata de una ciclovía de alto estándar, que fortalece la seguridad vial y mejora la calidad del espacio público con nuevas luminarias, cruces peatonales, mejor señalización vertical y biciestacionamientos.

Cabe recordar que el gobierno del Presidente José Antonio Kast detuvo el proyecto aduciendo falta de recursos.

El gobernador Orrego señaló que "el informe técnico de Conaset ratifica lo que hemos sostenido desde el primer día: que el tercer tramo de la Ciclovía Alameda debe ejecutarse porque aporta más seguridad vial, fomenta el transporte sustentable, mejora la intermodalidad y contribuye a una ciudad más integrada y equitativa".

Añadió que "este es un proyecto de ciudad, no es un proyecto de un gobierno en particular. Es una iniciativa que ha sido impulsada y respaldada durante distintas administraciones por municipios, organizaciones de ciclistas y miles de vecinos que necesitan infraestructura segura para desplazarse diariamente".

Precisó además que "lo que falta es voluntad política y respeto por los compromisos institucionales. Santiago no puede seguir dejando proyectos a medio camino. Cuando una obra mejora la seguridad de las personas y cuenta con respaldo técnico, lo que corresponde es terminarla".

Las autoridades recordaron que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) tiene la responsabilidad de dar cumplimiento al Convenio de Programación vigente, instrumento que establece que dicha cartera, a través del Serviu Metropolitano, es la encargada del financiamiento y de la ejecución del tercer tramo de la ciclovía.

CONCLUSIONES DEL INFORME

Una de las principales conclusiones del informe señala que la construcción de la ciclovía Nueva Alameda, desarrollada conforme a los estándares establecidos en el Decreto Supremo N.° 102/2021, constituye un aporte significativo a la seguridad vial y a la movilidad sustentable del corredor.

Se agrega que la falta de ejecución del Tramo 3, comprendido entre Avenida Exposición y Avenida Pajaritos, con una longitud aproximada de 3,8 kilómetros, genera una discontinuidad relevante en la infraestructura proyectada.

Esta situación afecta negativamente la conectividad de la red, reduce el nivel de servicio esperado y puede incrementar los riesgos para la seguridad vial de ciclistas y de otros usuarios de ciclos provenientes del sector poniente.

Según Conaset, desde la perspectiva ambiental la implementación de la ciclovía contribuye a fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte, promoviendo un cambio modal hacia alternativas más sostenibles.

Esto permite reducir la dependencia del automóvil, disminuir la congestión vehicular y mejorar la eficiencia del sistema de transporte.

Su diseño además incorpora criterios de seguridad vial para ciclistas y otros usuarios de ciclos, así como para usuarios vulnerables, especialmente peatones, contribuyendo a una movilidad más segura, inclusiva y sostenible al entregar un corredor seguro y continuo en el principal eje urbano del país para los usuarios que requieren mayor protección como los ciclistas y eliminar puntos de conflictos en cruces para los peatones.

El proyecto contempla una serie de medidas complementarias que fortalecen la seguridad vial y mejoran la calidad del espacio público, entre las que destacan la instalación de nuevas luminarias, la construcción de cruces peatonales seguros, el mejoramiento de la señalización vertical, la implementación de contadores de flujo para monitoreo de la demanda ciclista y la habilitación de biciestacionamientos.

Por las razones expuestas, Conaset estima necesario reconsiderar la ejecución integral del Proyecto Nueva Alameda conforme a su diseño original, tomando en cuenta que corresponde a una ciclovía de alto estándar emplazada en uno de los principales ejes estructurantes de la ciudad de Santiago.

PURANOTICIA