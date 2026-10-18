Incidentes por aniversario del Estallido Social obligan a cerrar estaciones del Metro en la Región Metropolitana

La conmemoración de los siete años del estallido social volvió a concentrar manifestaciones en las calles del centro de Santiago. Durante la tarde de este domingo 18 de octubre, los desplazamientos de grupos de personas y posteriores incidentes en las inmediaciones de Plaza Italia obligaron a implementar desvíos vehiculares y restricciones en el funcionamiento de distintas estaciones del Metro.

Las alteraciones comenzaron a registrarse en el eje Alameda, donde Carabineros dispuso medidas preventivas para facilitar el desplazamiento de vehículos y resguardar la seguridad de quienes transitaban por el sector.

A través de su cuenta oficial en X, la Prefectura Central de Carabineros informó que “a raíz del desplazamiento de grupos de sujetos en las inmediaciones a Plaza Italia, se mantiene el eje Alameda con desvíos de tránsito desde Av. Manuel Rodríguez al oriente. Prefiera vías alternativas y circule con precaución”.

Las restricciones también fueron comunicadas por TransporteInforma, organismo que reportó modificaciones en la circulación por Alameda hacia el poniente desde Miraflores y Mac-Iver, además del desvío de los vehículos que avanzaban por Teatinos hacia el sur, los cuales debían continuar por Santo Domingo.

CIERRE DE ESTACIONES Y ALTERACIONES EN EL TRANSPORTE

Uno de los principales efectos de los incidentes se registró en el Metro de Santiago, que debió aplicar medidas de seguridad en estaciones de la Línea 1 debido a situaciones ocurridas en sus inmediaciones.

Inicialmente, la empresa informó que los accesos de Baquedano correspondientes a la Línea 1 permanecerían cerrados, manteniendo habilitado el ingreso y salida por la Línea 5, junto con la combinación entre ambas líneas.

Posteriormente, las restricciones se extendieron a otras estaciones del centro de la capital. Mediante sus plataformas oficiales, Metro comunicó que “por disturbios en el exterior, Santa Lucía y U. Católica #L1 se encuentran cerradas y sin detención de trenes”.

La medida afectó a quienes utilizaban el transporte subterráneo para desplazarse por el centro de Santiago, mientras las autoridades continuaban monitoreando el desarrollo de las manifestaciones y las condiciones de seguridad en superficie.

De acuerdo con los antecedentes difundidos durante la jornada, cerca de las 13:00 horas comenzaron a registrarse incidentes en el sector comprendido entre las estaciones Universidad Católica y Santa Lucía, particularmente en las cercanías de Diagonal Paraguay.

En ese punto, grupos de encapuchados habrían lanzado objetos contundentes contra vehículos policiales, situación que motivó la intervención de Carabineros mediante el uso de un carro lanzaaguas.

MANIFESTACIÓN SIN AUTORIZACIÓN Y REPORTE SOBRE BUS RED

Las movilizaciones fueron convocadas por distintas organizaciones sociales, entre ellas la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores, la Plataforma Anticapitalista Vereda Sur y la Asamblea Popular Antifascista.

La convocatoria buscaba recordar las protestas iniciadas el 18 de octubre de 2019 y reivindicar demandas sociales, económicas, políticas y culturales que marcaron aquel período.

Sin embargo, la actividad no contaba con autorización de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, antecedente que fue informado durante el desarrollo de la jornada.

A los incidentes registrados en las inmediaciones de Plaza Italia se sumó un nuevo reporte policial relacionado con el transporte público de superficie.

A las 13:32 horas, Carabineros informó sobre una situación que involucró a un bus del sistema RED, el cual aparecía en registros audiovisuales siendo intervenido por un grupo de personas mientras permanecía en la vía pública.

Hasta ese momento, la institución no había entregado mayores antecedentes respecto de las circunstancias del hecho, posibles daños al vehículo o eventuales responsabilidades.

PURANOTICIA