Incendio en departamento de Santiago deja tres víctimas fatales: murieron una pareja y su hijo de 6 años

Una pareja y su hijo de 6 años fallecieron en un incendio registrado durante la madrugada de este viernes en un departamento de la comuna de Santiago.

La emergencia se originó cerca de las 6:00 horas, en el primer piso de un inmueble ubicado en la intersección de las calles San Dionisio y Longaví.

Por causas que aún se investigan, una explosión dio paso a un incendio de gran intensidad, cuyas llamas habrían impedido que las víctimas pudieran escapar del departamento.

Hasta el lugar llegaron voluntarios de 13 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes, tras lograr extinguir el fuego, encontraron los cuerpos de las tres víctimas al interior del inmueble.

El comandante Sergio Yévenes señaló que "a la llegada de Bomberos, nos informan que había posibles víctimas en el interior".

"Priorizamos la búsqueda de rescate, no obstante, no fue fructífera. Por la alta carga de fuego que había en el departamento, no nos fue posible ingresar de manera rápida", explicó.

Una vez controlada la emergencia, el oficial agregó que "logramos encontrar a tres personas fallecidas en el interior del departamento, que serían dos adultos y un menor de edad".

Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, las circunstancias del fatal incendio serán investigadas por personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), con el objetivo de establecer el origen y las causas de la emergencia.

PURANOTICIA