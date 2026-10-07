Incendio destruyó el teatro municipal de Maipú: Alcalde Vodanovic estimó pérdida "casi total" de la infraestructura

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, estimó una pérdida "casi total" del teatro municipal luego del incendio que arrasó con sus instalaciones durante la tarde de este miércoles. Cerca de 150 bomberos debieron combatir las llamas en el recinto de Av. Pajaritos con Chacabuco.

Tras el siniestro, el jefe comunal recordó que "teníamos una remodelación en camino, con más de 500 millones de pesos de inversión, este teatro llevaba muchos años sin ser retocado, estaba bastante viejo, las salas de ensayo se nos llovían, sufrían de mucho calor en verano".

Sin embargo, añadió, a meses de ser entregado a la comunidad, "vemos que por una causa que aún está indeterminada se nos incendia prácticamente por completo. Al parecer es muy poco lo que se puede rescatar adentro".

Por lo mismo, consideró "una pérdida casi en su totalidad de la infraestructura y la obra desarrollada. Y ahora tenemos que ver en adelante una real evaluación de la responsabilidad y ver cómo seguimos en los próximos días para hacer valer boletas de garantía en caso de que correspondiese. Pero eso igual hay que revisarlo con exactitud".

Añadió que "por la temperatura del incendio los fierros que sostienen la obra ya no podrían continuar en pie y quizás la recomendación sea derechamente demoler todo el inmueble. Hay que esperar el informe técnico que nos pueda hacer llegar Bomberos a nuestra dirección de obra".

"Pero al menos viendo las fotos, el panorama no es muy alentador. Al parecer se quemó gran parte de la estructura y no hay mucho que rescatar", cerró.

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