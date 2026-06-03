Incautan en Santiago 9 kilos de drogas sintéticas provenientes de México: dos ciudadanos extranjeros fueron detenidos

En el marco de una investigación desarrollada en conjunto entre la Fiscalía Oriente y el Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros, se logró la detención de dos extranjeros y la incautación de una importante cantidad de drogas sintéticas que habían ingresado al país desde México.

Las diligencias investigativas permitieron establecer que un inmueble ubicado en el centro de Santiago era utilizado como centro de acopio y distribución de drogas sintéticas, principalmente metanfetamina cristal y comprimidos de éxtasis.

Gracias al empleo de técnicas especiales de investigación, entre ellas la utilización de un agente encubierto, personal especializado del OS7 reunió los antecedentes necesarios para coordinar con el Ministerio Público el ingreso y registro del inmueble.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales incautaron 8 kilos 910 gramos de metanfetamina cristal, 135 gramos de éxtasis y 1.281 comprimidos de esta misma sustancia sintética.

Asimismo, fueron detenidos dos sujetos extranjeros, uno de nacionalidad colombiana y otro de nacionalidad dominicana.

Además, durante el operativo se encontraron diversos documentos de identidad en poder de los imputados, destacando un pasaporte de la República de Guatemala y dos cédulas de identidad de la República de Colombia, antecedentes que serán incorporados a la investigación que dirige la Fiscalía Oriente.

De acuerdo con la valoración realizada por los especialistas, la droga incautada alcanza un avalúo cercano a los $64.800.000, correspondiendo aproximadamente $43.000.000 a la metanfetamina cristal y $21.800.000 a las dosis de éxtasis retiradas de circulación.

La coronel Karen Riveros, jefa del OS7 señaló que “este procedimiento representa un nuevo golpe al tráfico de drogas sintéticas en el país y evidencia la capacidad operativa de las organizaciones criminales transnacionales para intentar introducir este tipo de sustancias altamente adictivas al mercado ilícito nacional”.

Durante el año 2025, el O.S.7 de Carabineros incautó 846 kilos 968 gramos de metanfetamina y 8.981 unidades de éxtasis. En tanto, durante lo que va de 2026, ya se han decomisado 10 kilos 200 gramos de metanfetamina y 5.819 unidades de éxtasis.

(Imagen: Carabineros)

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