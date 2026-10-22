Incautan en Lampa más de 739 kilos de drogas en dos camiones procedentes desde Arica

La Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) incautó más de 739 kilos de drogas entre cocaína base, clorhidrato de cocaína, hachís, ketamina y THC en polvo, con un avalúo total de $13.500 millones.

En un procedimiento encabezado por la Fiscalía Metropolitana Sur, los detectives de la Briant descubrieron la droga oculta en dos camiones de alto tonelaje. El cargamento provenía desde Arica y estaba destinado a la zona sur de la región Metropolitana.

Los vehículos fueron interceptados en la ruta 5, a la altura del kilómetro 28, en la comuna de Lampa, donde se detuvo a dos hombres de nacionalidad chilena, de 66 y 46 años, ambos con antecedentes por infracción a la Ley 20.000.

Al dar a conocer los antecedentes del caso, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, resaltó que "son más de 700 kilos de droga que no van a llegar a nuestros barrios, y dinero que le quitamos al crimen organizado, plata que no va a comprar armas, que no va a comprar más droga, que no va a comprar barrios".

Por su parte, el fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros, dijo que "esta es la droga que finalmente genera la violencia, los homicidios, la violencia intrafamiliar en las zonas de mucha pobreza en la zona sur de la región Metropolitana".

En tanto, el fiscal Sergio Soto a cargo de la investigación señaló que "teníamos antecedentes de este grupo de transportistas, de choferes que se dedicaban a esta actividad de manera formal".

Añadió que "todos están vinculados, tienen condenas por el delito de tráfico de drogas. Utilizan su labor frecuente, normal, para realizar los traslados de estupefacientes".

(Imagen: PDI)

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