Diez toneladas de cables de cobre fueron incautadas por Carabineros durante una fiscalización a establecimientos dedicados a la compra y venta de chatarra, realizada en conjunto con funcionarios de la Municipalidad de Puente Alto, la Inspección del Trabajo y el Servicio de Salud.

El procedimiento fue desarrollado por personal de la 66ª Comisaría Bajos de Mena y permitió detectar, al interior de un recinto ubicado en calle Otto Zeman, una importante cantidad de cables de cobre cuya procedencia no pudo ser acreditada.

A raíz del hallazgo, fue detenido el encargado del establecimiento, un hombre adulto, quien no registra antecedentes penales. El sujeto fue aprehendido por el delito de receptación.

En el lugar, los funcionarios incautaron aproximadamente 10.000 kilos de cables de cobre, distribuidos en 28 sacos tipo jumbo, además de una grúa horquilla marca Yale, equipada con pinza, dinero en efectivo de distintas denominaciones y una pistola de fogueo.

El procedimiento se enmarca en las fiscalizaciones interinstitucionales destinadas a controlar el funcionamiento de chatarrerías y desarmadurías, así como detectar la comercialización de especies de origen ilícito.

(Imagen: Carabineros)

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