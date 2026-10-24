Diputado Ilabaca evalúa acusación constitucional contra ministro Rabat por rebaja de condenas

El diputado Marcos Ilabaca exigió responsabilidades al Gobierno por la rebaja de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad y advirtió que evaluará una acusación constitucional si se acreditan infracciones legales del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

"Rebajar penas a violadores y abusadores de niños exigen explicaciones y responsabilidades. Si de los antecedentes se acredita una infracción constitucional o legal del ministro, corresponde evaluar una acusación constitucional con rigor", indicó.

El parlamentario sostuvo que el Gobierno "debe impulsar nuestro proyecto de ley de tribunales de ejecución de penas, y establecer que estas rebajas las resuelva un juez escuchando a las víctimas".

"Hay que cerrar las excepciones legales para estos delitos, respetando la constitución. La protección de los niños exige decisiones concretas, y el gobierno, del presidente Kast pareciera que no las quiere tomar", sentenció Ilabaca.

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