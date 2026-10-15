Horizonte Ciudadano aclara que regreso de Bachelet al debate político no busca "taponar" nuevos liderazgos

El director ejecutivo de Horizonte Ciudadano, Eolo Díaz-Tendero, abordó el regreso de Michelle Bachelet al debate político y sostuvo que no existe interés de "taponar" los nuevos liderazgos del sector.

La fundación fue creada el 2 de agosto de 2018 por la expresidenta y tiene como objetivo promover la participación ciudadana, la justicia social y el diálogo democrático desde una perspectiva progresista.

En conversación con Cooperativo, Díaz-Tendero afirmó que la llegada de la exmandataria "abre temas que van asumiendo otros liderazgos que van poniendo por delante los intereses de la ciudadanía y, por lo tanto, no hay en ningún caso, ni el interés ni la voluntad, ni tampoco el ejercicio práctico de taponeo de nuevos liderazgos; todo lo contrario".

Asimismo, planteó que Bachelet "deja abierto su compromiso explícito de estar en la en los temas de Chile, en los temas que hoy están ocupando a la oposición, y su principal preocupación es la unidad del sector".

El director ejecutivo de Horizonte Ciudadano recalcó que por ello la reunión de este jueves con los partidos políticos "no es solamente para agradecer lo que fue el acto de La Pintana, sino también conversar sobre las condiciones de la unidad del sector".

Respecto a una eventual tercera candidatura presidencial, sostuvo que "lo que hay detrás de esa manifestación es esta aventura de estar, en estos próximos tres años, en este espacio de liderazgo de ayudar a la unidad de la oposición".

"Venimos saliendo de una rotura electoral y eso hay que tomárselo en serio. Eso significa leer mejor la sociedad chilena, el sentido común ciudadano y tomar los temas que son parte de la identidad de la izquierda en esos nuevos códigos de la sociedad chilena actual. Ese es el gran desafío al que se compromete la presidenta Michelle Bachelet", expresó.

Finalmente, afirmó que "los sectores progresistas estamos perdiendo porque no estamos sabiendo entender el corazón de la ciudadanía, y lo está haciendo más eficientemente la derecha. Ese es un el segundo elemento que (mantiene) con gran preocupación siempre la Presidenta".

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