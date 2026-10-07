Hombre pierde la vida en paso bajo nivel inundado por las lluvias en San Bernardo

Un hombre de entre 50 a 60 años, y que al parecer vivía en situación de calle, fue encontrado fallecido por personal municipal en un paso bajo nivel inundado por las fuertes lluvias en la comuna de San Bernardo.

El teniente Martín Galaz, oficial de ronda de la Prefectura Maipo, informó que "tras una alerta por personal municipal de San Bernardo, Carabineros se constituyó en el paso bajo nivel ubicado en avenida San José en intersección Av. Portales".

Tras un trabajo coordinado con Bomberos, "se logró el rescate del cuerpo de un hombre adulto, no identificado, quien se encontraba lamentablemente fallecido debajo del paso bajo nivel, el cual se encuentra inundado".

"La causa del fallecimiento se desconoce", agregó el oficial.

Asimismo, sostuvo que "hay personas en situación de calle que viven en este paso bajo nivel, pero por el momento se desconocen mayores antecedentes".

Finalmente expuso que "hay que esperar equipos especializados para descartar la participación de terceras personas en el fallecimiento".

Cabe recordar que Senapred declaró Alerta Amarilla para la región Metropolitana por evento meteorológico, debido a las intensas precipitaciones en la capital.

PURANOTICIA