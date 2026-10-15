Hombre parapetado al interior de una vivienda en Macul fue hallado muerto con un arma a su costado

Un hombre que se parapetó en una vivienda en Macul fue encontrado fallecido, durante la noche de este jueves.

El coronel Claudio Rosales Pacheco, prefecto de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros, confirmó que funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) hallaron a la persona.

Fue un llamado al 133 el que alertó sobre un individuo con un armamento en un domicilio de la comuna. La familia indicó que el hombre padecía depresión.

"En horas de la tarde recibimos un llamado al 133 por parte de una persona que manifestaba que en un domicilio de la comuna de Macul había una persona con un armamento", señaló Rosales.

El equipo negociador y el GOPE ingresaron al inmueble y lo encontraron sin vida, con un arma a su lado.

“Nos pudimos percatar que esta persona se encontraba fallecida con un arma de fuego a su costado“, indicó el uniformado.

El prefecto dio a conocer que la familia le manifestó que el hombre “habría manifestado la intención de suicidarse producto de la depresión que tenía”, por lo que la familia salió del lugar.

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