Hombre muere tras ser atacado a balazos desde un vehículo en San Joaquín

La Fiscalía ECOH y la PDI investigan el homicidio de un hombre de 25 años, chileno, atacado a balazos desde un vehículo en el exterior de su domicilio ubicado en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana.

El ataque ocurrió la noche de este domingo en calle Aysén, donde desconocidos balearon a la víctima y se dieron a la fuga, mientras el herido fue trasladado a un recinto asistencial, donde se produjo su fallecimiento por un impacto en la cabeza.

Sobre lo ocurrido, el fiscal ECOH Sergio Ortega indicó que "la víctima resultó con un impacto balístico en el cráneo, con orificio de entrada y salida, siendo trasladada al SAR Enrique Molina donde falleció".

En tanto, el comisario de la BH Cristopher Hidalgo expresó que "personal de esta unidad está efectuando el trabajo en el sitio el suceso, recopilando los antecedentes necesarios para determinar las circunstancias y la identidad de los involucrados en este delito".

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