Hombre muere tras recibir al menos siete disparos en un conjunto de departamentos en San Bernardo

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) investigan el homicidio de un hombre de 27 años, de nacionalidad chilena, asesinado a balazos este jueves en un conjunto de departamentos de la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

El sujeto fue atacado mientras se encontraba en un patio del recinto ubicado en calle Carelmapu, donde recibió siete impactos de bala en tórax y piernas. Fue trasladado al Hospital El Pino donde falleció durante la mañana.

Por las características del hecho, el crimen comenzó ser investigado por ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya realizó peritajes en el lugar.

Al respecto, el fiscal ECOH Claudio Orellana señaló que "hay una persona de 27 años, sexo masculino, fallecida en razón de una multiplicidad de impactos balísticos al interior del área común de estos blocks".

(Imagen: Fiscalía ECOH)

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