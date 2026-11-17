La Fiscalía ECOH y la PDI investigan el homicidio de un hombre de 36 años, chileno, cometido durante la tarde de este lunes en la comuna de Recoleta.

El crimen ocurrió en calle Héroe José Argomedo, donde la víctima fue atacada a balazos por un sujeto que se movilizaba en un vehículo, en momentos en que llegaba a visitar a un familiar.

La víctima recibió un impacto en el tórax, alcanzó a ingresar a la vivienda y murió. Fue trasladada a un recinto asistencial de calle Zapadores donde ingresó fallecida.

El fiscal ECOH Javier Rojas señaló que cuando el hombre llegaba de visita, "se acerca un vehículo, del cual desciende un sujeto portando un arma de fuego y, a corta distancia, dispara".

"La víctima, con la finalidad de salvar su vida, ingresa al domicilio, cayendo abatida al interior del dormitorio", agregó el persecutor.

"Creemos que hay un ataque directo contra la persona, porque no hay ningún tipo de sustracción, no hay un diálogo previo", añadió.

Además, indicó que "claramente nos da a entender que aquí habría una especie de venganza o rencillas anteriores".

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