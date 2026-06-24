Hombre es asesinado a balazos tras ser perseguido por desconocidos en La Florida

Un hombre de 30 años fue asesinado a balazos la noche de este martes en la comuna de La Florida, luego de ser perseguido por un grupo de sujetos que llegó al lugar a bordo de varios vehículos.

El crimen se registró en la intersección de las calles Telstar con Apolo 11, donde se encontraba la víctima, quien residiría en el sector.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los atacantes arribaron en tres vehículos y, por causas que se investigan, comenzaron a dispararle.

Ante la agresión, el hombre intentó escapar corriendo por distintos pasajes del sector. Sin embargo, fue alcanzado por los pistoleros, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones hasta causarle la muerte.

La víctima falleció en el lugar producto de múltiples impactos balísticos en la zona torácica. En el sitio del suceso, además, personal policial encontró abundante evidencia balística que será periciada como parte de la investigación.

Debido a las características del homicidio, las diligencias quedaron a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y de la Brigada de Homicidios de la PDI.

El fiscal ECOH Milibor Bugueño señaló que "la víctima estaba en este lugar y desde un vehículo se bajan unos sujetos, salen persiguiendo a la víctima, le disparan en distintas oportunidades y le dan muerte".

Por su parte, el comisario de la Brigada de Homicidios, Jorge Cádiz, indicó que la víctima presenta "diversos impactos por proyectil balístico".

Hasta el momento no se registran detenidos, mientras continúan las diligencias destinadas a establecer la dinámica de los hechos e identificar a los autores del crimen.

PURANOTICIA