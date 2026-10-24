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Hombre dominicano muere tras recibir múltiples impactos de bala en Recoleta

Hombre dominicano muere tras recibir múltiples impactos de bala en Recoleta

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La víctima de 26 años fue hallada en la vía pública durante la madrugada de este sábado. La PDI investiga el sitio del suceso y revisa cámaras de seguridad.

Hombre dominicano muere tras recibir múltiples impactos de bala en Recoleta
Sábado 24 de octubre de 2026 09:16
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Un hombre de nacionalidad dominicana fue encontrado muerto en plena vía pública, con impactos balísticos, en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este sábado, cuando se constató la presencia de una persona fallecida, de 26 años, en calle El Salto Chico. La víctima mantenía múltiples impactos de bala".

El inspector Matías Caro, de la BH Centro Norte, detalló que "al llegar al lugar, personal del Laboratorio de Criminalística Central y del Departamento de Medicina Criminalística en conjunto con la brigada especializada comenzaron a realizar el trabajo del sitio del suceso".

Caro señaló que se logró establecer "que la persona fallecida corresponde a alguien de nacionalidad dominicana, de 26 años de edad".

"Se está haciendo el levantamiento de evidencia balística, además de toma de declaraciones de testigos y levantamiento de cámaras de seguridad", indicó.

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