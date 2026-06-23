"Hay que apurar un poquito el tranco": Desbordes exige medidas concretas tras muerte de niño en encerrona en San Bernardo

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, pidió al Gobierno acelerar las medidas de seguridad para enfrentar a la delincuencia, esto tras la muerte de un menor de 12 años en una encerrona en la comuna de San Bernardo.

En entrevista con radio Agricultura, señaló que "yo hago un llamado al ministro (de Seguridad) y también al ministro de Hacienda para contarnos cuál va a ser la inyección de recursos y para qué, que nos van a ayudar a fortalecer toda la cadena de persecución del delito. Necesitamos policías empoderadas”.

Añadió que “dijimos que la ministra Steinert no había logrado transmitir cuáles eran las propuestas. Yo todavía no logro escuchar la propuesta y, por lo tanto, confiando en que el Gobierno lo va a hacer, hay un programa de Gobierno, la quiero escuchar”.

“Me falta conocer las medidas. Digámosle plan, medidas, como queramos llamarle. Ya con el cambio de gabinete hace un rato ya, me gustaría escucharlas. No es una crítica al ministro, pero sí quizás hay que apurar un poquito el tranco”, aseguró Desbordes.

En la entrevista, el jefe comunal se refirió a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y aseguró que “está haciendo agua, pues es urgente sancionar de mejor manera”.

“En este hecho criminal gravísimo que acabamos de conocer en la mañana con un niño de 12 años muerto, resultan culpables menores de edad, la pena máxima que arriesgan es ocho años, pero con certeza los cuatro años van a estar libres. Esa es la realidad brutal de la impunidad que provoca la ley de responsabilidad penal adolescente”, añadió.

Y criticó que “cortemos esta tontera de tratarlos como niñitos inocentes que no sabían que agarrar una pistola, lucirla en Instagram, subirla a Facebook, reírse de las víctimas y disparar a quemarropa no es un delito, que no es grave”.

“Yo voy al hecho de cuál es la batería de medidas contundentes, rápida, ahora ya. Unas son legislativas y otras son concretas. O sea, necesitamos más policías, necesitamos fortalecer la seguridad de los municipios, necesitamos una amplia red de cámaras de televigilancia a lo largo de todo el país”, insistió.

Mario Desbordes comentó, además, su disputa con el Ministerio de Justicia por la ampliación del penal Santiago 1: “Yo lo único que estoy pidiendo es el mismo trato que tiene todas las ciudades de Chile. Yo no estoy pidiendo un trato especial para Santiago”, aseguró.

Agregó que “si el Ministerio de Justicia en el periodo anterior y en este hubieran avanzado rápido en una solución fuera del radio urbano, ya estaríamos con la licitación de las nuevas cárceles arriba”.

“Lo único que pido es que a Santiago lo tratemos igual que Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, etc., en donde las cárceles se construyen a 20, 30 kilómetros de la ciudad”, sostuvo.

Finalmente, concluyó diciendo que “no es que yo se la quiera tirar a otro pueblo. No es que yo quiera que Santiago no tenga cárceles y que, por ejemplo, se la mandemos al casco histórico de otra comuna. No, lo que estoy pidiendo es que me traten a Santiago igual que al resto de Chile, nada más”.

PURANOTICIA