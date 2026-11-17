La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que se encontraron restos de tres víctimas en una presunta casa de tortura y cautiverio del barrio Yungay, comuna de Santiago.

Durante dos días se desarrollaron peritajes en un cité de calle General Bulnes, ya abandonado tras ser investigado por venta de drogas. Los restos fueron enviados al Servicio Médico Legal para su identificación.

El prefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada Investigadora Antisecuestros (BIPE), señaló que "estamos dando cuenta del segundo día de trabajo, de rastreo y excavación en este inmueble, que guarda relación con mucha información residual que ha sido analizada de las distintas investigaciones desarrolladas en contexto de crimen organizado internacional, junto al Equipo ECOH del Ministerio Público".

Añadió que "estas diligencias realizadas entre ayer y hoy nos dan el resultado del hallazgo de tres cuerpos humanos que ya fueron trasladados por el Servicio Médico Legal para establecer su identidad, su data específica de muerte y otros antecedentes que van a aportar a la investigación que ya viene en curso desde hace bastante tiempo".

"No se encontró más evidencia que la ósea biológica que damos cuenta, cerramos con estos tres cuerpos hasta el día de hoy, no obstante son diligencias que van a seguir no solamente en este domicilio", concluyó el prefecto Barrientos.

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