Restos de al menos dos personas fueron encontrados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía que realiza peritajes en una presunta casa de tortura del barrio Yungay, comuna de Santiago.

El macabro hallazgo se produjo en un inmueble del tipo cité en calle General Bulnes, que es investigado por venta de drogas y lugar de cautiverio.

Al respecto, el fiscal ECOH Leonardo Tapia confirmó que "se sindicaba este inmueble como un lugar de acopio y venta de drogas, pero también como lugar de cautiverio para personas secuestradas".

Para confirmar las sospechas, personal especializado de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Lacrim retiraron el piso flotante del interior y habrían encontrado restos de al menos dos personas, aunque no se descarta que haya más víctimas.

Los trabajos de búsqueda continúan en el interior de este inmueble vinculados a las actividades criminales de una organización delictual transnacional.

(Imagen referencial)

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