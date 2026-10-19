Hallan muerta a adolescente de 16 años dentro de un cité en Independencia: PDI y Fiscalía ECOH indagan las causas

Una adolescente de 16 años, de nacionalidad dominicana, fue encontrada muerta durante la mañana de este lunes al interior de un cité ubicado en calle San Luis, en la comuna de Independencia, región Metropolitana.

La Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI realizan diversas diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar qué ocurrió con la menor de edad.

El fiscal ECOH Nicolás Núñez explicó que “la víctima fue encontrada fallecida y estamos investigando la causa de muerte. Estamos haciendo diversas diligencias, empadronando testigos, levantando cámaras de seguridad, levantando los audios de la llamada a CENCO, entre otras diligencias”.

El persecutor también indicó que “hay episodios que han ocurrido en este lugar que son de interés del Equipo Contra el Crimen Organizado que dicen relación con situaciones de violencia que habían ocurrido antes, incluso algunos homicidios”.

En relación con las circunstancias del fallecimiento, Núñez sostuvo que “No descartamos ninguna hipótesis, no tenemos ningún antecedente de secuestro por el momento”.

El fiscal agregó que la adolescente “aparentemente se encontraba con otros individuos en un espacio recreacional”. Entre las diligencias pendientes se encuentra tomar declaración a la madre de la víctima, quien, según indicó, “evidentemente está muy afectada por lo ocurrido”.

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