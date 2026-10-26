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Hallan explosivos usados en la minería tras detonación que dejó a hombre con graves lesiones en Quilicura

Hallan explosivos usados en la minería tras detonación que dejó a hombre con graves lesiones en Quilicura

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La Fiscalía investiga el origen de los elementos mineros encontrados en un departamento, donde un sujeto de 36 años resultó gravemente herido al manipularlos.

Hallan explosivos usados en la minería tras detonación que dejó a hombre con graves lesiones en Quilicura
Lunes 26 de octubre de 2026 16:12
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La Fiscalía confirmó que se encontraron explosivos del tipo Anfo y otras emulsiones que se usan en la minería, en el interior de un block de departamentos de la comuna de Quilicura, región Metropolitana, donde la mañana de este lunes se registró una explosión.

Un hombre de 36 años que estaba manipulando estos elementos resultó gravemente herido y sufrió la pérdida de una mano. Fue trasladado por Carabineros a un recinto asistencial, donde se encuentra con diagnóstico reservado y a disposición de la fiscalía.

El fiscal Claudio Orellana informó que en el primer piso del edificio, donde el sujeto trabajaba en una especie de taller, se encontró "anfo y emulsiones explosivas que se utilizan en trabajo de carácter minero, estaban dentro de unas cajas".

La explosión ocurrió alrededor de las 08:30 horas de este lunes y al lugar concurrió el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, que retiró una cantidad indeterminada de explosivos.

La Fiscalía investiga el origen de estos elementos y el block fue momentáneamente evacuado.

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