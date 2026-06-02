Hacienda ingresará este miércoles al Congreso con suma urgencia el proyecto para aumentar la deuda fiscal

El Ministerio de Hacienda informó que este miércoles ingresará al Congreso un proyecto de ley -con suma urgencia- que autoriza a contraer obligaciones por hasta US$6.200 millones durante el ejercicio 2026.

Esta autorización es adicional e independiente de la contemplada en la Ley de Presupuestos 2026, y se suma a ella con el objeto de adecuar el financiamiento del año a las necesidades efectivas identificadas tras la actualización del escenario fiscal presentada en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó el origen de esta necesidad: "La decisión es bastante simple desde el punto de vista aritmético. En el Informe de Finanzas Públicas mostramos que existía una sobreestimación de ingresos y una subestimación de gastos. Como consecuencia, proyectamos para este año un déficit de 2,4 puntos del PIB, superior al 1,5% contemplado en la Ley de Presupuestos aprobada el año pasado", señaló.

La autoridad detalló que esa diferencia, sumada al efecto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda, explica una necesidad de financiamiento cercana a los US$4.700 millones, a la que se agrega un componente adicional destinado a regularizar obligaciones ineludibles de pago del Estado.

"Si solicitáramos únicamente ese monto, seguiríamos postergando obligaciones pendientes del Estado. Existen proveedores impagos, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas, cuyos pagos forman parte de las obligaciones del Estado de Chile. Por eso hemos incorporado un monto adicional estimado en US$1.500 millones para capital de trabajo y reducir la deuda flotante", afirmó.

Desde el Ministerio de Hacienda se precisó que varios de estos requerimientos corresponden a obligaciones que no fueron plenamente reconocidas en la formulación presupuestaria anterior. En particular, la proyección de déficit efectivo del Gobierno Central se incrementó hasta $8,7 billones, en un contexto de niveles de caja excepcionalmente reducidos y una deuda flotante elevada. La cartera subrayó que el proyecto busca, precisamente, transparentar esa situación y ordenar las cuentas fiscales del ejercicio.

Se explicó que, dado que el límite máximo de endeudamiento está fijado en la Ley de Presupuestos, la solicitud debe tramitarse en el Congreso mediante una autorización adicional e independiente, sin modificar dicha ley ni el límite ya aprobado. Se trata del mismo mecanismo empleado durante la pandemia, cuando el Estado recurrió a una autorización de deuda adicional a la del Presupuesto para enfrentar mayores necesidades de financiamiento.

Finalmente, el ministro reiteró el compromiso del Gobierno con la disciplina fiscal. "Seguiremos racionalizando el gasto, introduciendo medidas de austeridad y combatiendo el fraude social, para que las cuentas fiscales converjan paulatinamente hacia una situación de normalización a lo largo de nuestra administración", sostuvo.

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