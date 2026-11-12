Hacienda detalla financiamiento para congelar precio de combustibles: "La responsabilidad fiscal nos ha permitido realizar un esfuerzo"

El coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, Alejandro Guin-Po Bon, detalló de dónde se obtendrán los recursos para financiar el congelamiento de los precios de los combustibles.

En conversación con Emol TV, la autoridad señaló que "lo que se ha hecho, de alguna forma, es poder tener la claridad que hoy hay espacio" y aseguró que "la responsabilidad fiscal que tuvimos hace unos meses, que seguimos nosotros teniendo, nos ha permitido realizar un esfuerzo".

Sobre el proyecto de ley, explicó que apunta a congelar las tarifas por 74 días "y adicionalmente se reversa el incremento que se ejecuta a partir de hoy, que fue anunciado ayer en la tarde, es decir, de $41,9 en el caso del diésel y de $38,7 en el caso de la gasolina. Eso sería a partir de la próxima semana la reversa y a partir del 3 de diciembre que correspondería el cambio de precio, sería esta situación de congelamiento".

Respecto al costo de esta iniciativa, el coordinador mencionó un costo aproximado de US$750 millones. "Eso también incorpora otros dos artículos, que hacen unas modificaciones y unas postergaciones respecto a situaciones de recuperas de impuestos que afectan a ciertos gremios camioneros", precisó.

El economista reconoció que el congelar el precio de los combustibles fue una decisión compleja, pero recalcó la importancia de contar con margen de acción frente a la actual emergencia.

Asimismo, indicó que de no haberse realizado el ajuste y haberse mantenido una trayectoria alternativa de precios, la diferencia habría alcanzado aproximadamente US$2.000 millones "Esto fue una decisión que fue muy difícil", reconoció.

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