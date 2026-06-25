Hacienda anticipa nueva baja de más de $100 en combustibles por caída del petróleo

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció este jueves una nueva baja de alrededor de $100 por litro en los combustibles, impulsada por una nueva caída en el precio del petróleo en los mercados internacionales.

En entrevista con T13 Radio, el secretario de Estado calificó el descenso del crudo como una "muy buena noticia" y adelantó que los precios seguirán disminuyendo en el mercado local.

"Por supuesto, ya han bajado y van a volver a bajar", afirmó.

No obstante, recordó que los ajustes continúan regulados por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

"Hay un punto que hay que entender y es que nosotros seguimos regidos por el Mepco. Hemos ajustado parámetros, etc., pero seguimos regidos por la ley. Y en esta ley estos ajustes se hacen solo cada tres semanas", aclaró.

En esa línea, el ministro sostuvo que, de mantenerse las actuales condiciones internacionales, se concretará una nueva reducción en las próximas semanas.

"Dada la ley, si esto se mantiene, en dos semanas más vamos a ver de nuevo bajas de más de $100, tanto en diésel como en gasolina", aseveró.

Respecto de la megarreforma económica, aprobada por 26 votos en el Senado, Quiroz reconoció que aún existen espacios para perfeccionar la iniciativa mediante acuerdos políticos.

"Conversaciones ha habido muchas, y creo que en función de eso vamos a poder converger a lo mejor a algunos ajustes que se podrían hacer en la ley", señaló.

Asimismo, valoró el respaldo obtenido durante la tramitación del proyecto, aunque admitió que el Ejecutivo buscará ampliar los apoyos.

"Siempre es bueno tener más apoyo, pero lo que tenemos es suficientemente bueno. Quisiéramos más apoyo, lo vamos a ir a buscar, pero que se sepa que lo que tenemos es suficientemente bueno", agregó.

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