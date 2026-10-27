"Grito de auxilio": Alcaldesa de Las Condes advierte riesgo de un nuevo aluvión y exige maquinaria urgente

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, advirtió que el sector afectado por el aluvión del pasado 8 de octubre estuvo a centímetros de sufrir un nuevo desborde y solicitó disponer de toda la maquinaria necesaria para despejar la zona. La jefa comunal alertó que las próximas lluvias podrían desencadenar otra emergencia y pidió reforzar el apoyo para enfrentar los riesgos en distintos puntos de la comuna.

"El día de ayer (lunes) estuvimos a escasos centímetros de que efectivamente se desbordara y necesitamos toda la maquinaria disponible para hacer el despeje inmediato de ese punto", aseguró la alcaldesa en referencia al sector de Álvaro del Portillo, donde se produjo el aluvión a comienzos de octubre.

En esa línea, agregó que “yo he sido bastante moderada en mis palabras, he sido bastante colaborativa, pero lo que estoy diciendo hoy día es un grito de auxilio, necesitamos ayuda acá. Si nos enfrentamos a una nueva lluvia, podría ocurrir de nuevo un aluvión".

Respecto de la Quebrada de Apoquindo, a la altura del hospital Dipreca, San Martín advirtió sobre el deterioro de las medidas de contención y sostuvo que "se requiere toda la ayuda posible porque la reja que hacía de contención al material, palos, rocas, cedió, se cayó. Es una reja de fierro forjado que es enorme, y pese a que la DOH estaba trabajando, necesitamos más maquinaria y reponer esa reja lo antes posible".

La alcaldesa también alertó sobre las consecuencias de las inundaciones en las viviendas de la comuna y añadió que "la mayoría de las casas que están anegadas el día de hoy es con agua, con lodo o con aguas servidas. Estamos con un problema que puede ser un problema sanitario, por lo mismo, hemos oficiado a la Seremi de Salud para que puedan prestarnos colaboración".

Por otra parte, cuestionó "las inconsistencias que todavía me pregunto cuándo va a resolver el Gobierno: tenemos una alerta roja que fue decretada, pero las clases en muchos colegios siguen de manera normal, las universidades siguen de manera normal, y yo como alcaldesa tengo que hacerme cargo de levantar una comuna que está totalmente sumida en barro en muchos puntos".

Finalmente, la jefa comunal insistió en la necesidad de anticiparse a nuevos eventos meteorológicos y llamó a las autoridades a reforzar las medidas preventivas. "Lo que yo quiero pedirles a las autoridades es que entiendan que no sirve una alerta roja cuando ya está corriendo el agua. Necesitamos esa alerta que nos advierta del peligro posible, aunque suene exagerado, pero acá necesitamos prevenir", finalizó.

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