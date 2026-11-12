Gremios nacionales de camioneros descartan sumarse al paro, acusan "anarquía" y priorizan diálogo con el Gobierno

Los presidentes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, y de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, descartaron adherirse al paro convocado por los gremios regionales, que este viernes cumple su tercer día de movilizaciones en rechazo a las alzas del diésel.

A su llegada a La Moneda, donde sostendrían una reunión con el biministro Claudio Alvarado, Araya defendió la importancia de privilegiar las conversaciones con el Ejecutivo y cuestionó las movilizaciones. En ese contexto, afirmó que "es muy fácil hacer un paro, nos paramos y citamos 10 camiones aquí a La Moneda y salimos en todos los canales, pero lo importante es el diálogo, conversar, porque es muy fácil partir con un paro y después, ¿cómo nos bajamos?".

Consultado directamente sobre la posibilidad de sumarse a las movilizaciones, el dirigente respondió que "no, porque nosotros acordamos como confederación, la semana pasada, no participar en ninguna cosa, porque hay una anarquía, aparece un cacique por todas partes".

Por su parte, Sergio Pérez también confirmó que su organización no se sumará al paro, aunque cuestionó la reacción del Gobierno frente a las demandas del sector, señalando que "llegó un poco tarde" con sus medidas.

"Cada persona es responsable de sus actos y sus acciones. Nosotros tenemos la tranquilidad e informamos permanentemente del trabajo gremial que hacemos. Estamos trabajando para los pequeños y medianos transportistas. Todos nos iniciamos con un camión y sabemos lo que cuesta crecer", señaló antes de ingresar a la reunión.

En esa misma línea, el presidente de la CNTC reiteró la postura de su organización frente a las movilizaciones y sostuvo que "Nosotros no nos vamos a adherir a este paro porque el mandato de nuestras bases ayer en Concepción fue claro y nítido, que buscáramos una solución urgente, ayudar a que el país vuelva a la normalidad", recalcó.

Finalmente, Pérez advirtió sobre las consecuencias de las movilizaciones en las rutas, especialmente en medio de la temporada de exportación de cerezas. En ese sentido, aseguró que "no es normal que las carreteras estén obstruidas, estamos en periodo de exportación de cerezas y hay muchas externalidades negativas. El llamado es a buscar una solución definitiva".

PURANOTICIA