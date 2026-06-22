Gremios de la educación entregan carta al Presidente Kast manifestando preocupación por situación del sector ante recortes

Ocho organizaciones gremiales de la educación entregaron en La Moneda una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast, en la que manifiestan su profunda preocupación por la actual situación del sector por los recortes en los presupuestos, la probable pausa en el proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), la ley Escuelas Protegidas y el proyecto de incivilidades.

El presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, dijo que "estas son las grandes inquietudes que tenemos como representantes de los distintos mundos de la educación. Nos hacemos eco de las preocupaciones de la población reflejada en la última encuesta CEP, en la que la educación aparece tercera junto a seguridad y economía. Cuando se afecta a la educación, se afecta a toda la población".

El líder gremial explicó que "esta coordinación es un trabajo conjunto que estamos realizando para juntar fuerzas y defender el derecho a la educación. Vamos a invitar a otras organizaciones para que esta convergencia siga creciendo, porque es la manera que tenemos para convocar a la ciudadanía a defender los recursos para la educación, pues además vemos una amenaza para el 2027, que podría venir con más recortes".

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María Beatriz Fuenzalida, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), advirtió que "los recursos que se emplean en educación los aportan todos los chilenos y chilenas a través del pago de impuestos. Retrasar la instalación de los SLEP les da carta abierta a las municipalidades a que gasten la plata en lo que quieran. Hay que recordar que esos organismos fueron creados para que los recursos de educación se gastaran en educación".

Javier Obando, dirigente nacional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Superintendencia de Educación (Asume), precisó que "estamos muy preocupados porque la comunidad escolar completa hoy está al arbitrio de los sostenedores. No hemos tenido ninguna fiscalización a los establecimientos educacionales con respecto al uso de los recursos que deben presentar los sostenedores de Chile. Nos estamos dedicando solo al tema de las denuncias".

Y Takuri Tapia, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales de Chile (Fentuech), resaltó que "a través de esta carta planteamos nuestra preocupación por la situación de las universidades del Estado, pues tras los recortes se han descontinuado ciertos programas, lo que es preocupante para las comunidades. El 3% que en algún momento se anunció podría significar el 15% o hasta el 20% del presupuesto de las universidades. Así es que manifestamos nuestra inquietud por lo que está ocurriendo con estos recortes y también por lo que pueda venir el año 2027".

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