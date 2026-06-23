Grau reitera tras aprobarse la acusación constitucional en su contra en la Cámara que "yo no he cometido ningún ilícito"

El exministro Nicolás Grau insistió en que la acusación constitucional en su contra es errada, luego de que la sala de la Cámara de Diputados votara a favor del libelo en su contra.

El resultado fue de 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención.

Desde el Congreso, la exautoridad señaló que "junto con mi equipo iré la semana que viene al Senado a exponer con humildad y mucha convicción el convencimiento de que en esto tenemos la razón, de que no he cometido ningún ilícito y que por lo tanto la acusación no tiene mérito".

Quien fue secretario de Estado en Economía y en Hacienda durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric añadió que "este es un resultado que da la composición de la Cámara de Diputados y Diputadas, que fue elegida así democráticamente. Era esperado, pero el resultado fue más ajustado de lo que teníamos en consideración".

"Agradezco a todos quienes han participado de este proceso, partiendo por la comisión y por su presidenta, la diputada Marcela Hernando, y también a sus distintos miembros, incluido el diputado Luis Sánchez, quien votó a favor. Creo que en la comisión que revisó esta acusación hubo un muy buen trabajo", dijo.

Segú Grau, "ninguna de las personas que fueron a exponer allí apoyaron de manera explícita la acusación, y eso hizo que diputados y diputadas que no necesariamente tenían un juicio formado fueran a la comisión a escuchar y dejarse persuadir respecto de los buenos argumentos que se plantearon. Eso hizo que tuviéramos un tan buen resultado en esa comisión".

También precisó que "agradezco a quienes no compartiendo mis ideas políticas dejaron de lado esas diferencias y han votado revisando el mérito de la acusación, que es justamente lo ahora nos convocaba. También agradezco a todo el equipo, partiendo por el abogado Patricio Zapata, quien hizo una muy buena defensa".

El exsecretario de Estado puntualizó que "me he sentido muy apoyado por todo el arco del progresismo, más allá de que siempre hay muchos comentarios que se hacen antes. El mundo progresista estuvo totalmente apoyando esto, aunque ello no significa que estemos de acuerdo en todo. Pero hay un convencimiento transversal respecto de que esta acusación no tenía mérito".

Por último, dijo que "iremos con la misma tranquilidad y humildad mostrada ahora al Senado. Yo me tomo esto con la máxima seriedad, y por eso respeto mucho lo que votaron los representantes de la ciudadanía".

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