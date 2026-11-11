Grandes gremios de los camioneros se reúnen este miércoles para analizar alzas del diésel y decidir si se suman al paro nacional

Las confederaciones de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y del Transporte de Carga (CNTC), junto a la Federación de Transportistas de Carga del Biobío, se reunirán este miércoles con el fin de abordar las alzas del diésel y decidir si se suman al paro.

El evento está convocado para las 9.30 horas en San Pedro de la Paz. Los transportistas debatirán los escenarios que se presentan por causa de los sucesivos aumentos de precios del combustible, que han elevado los costos del diésel por encima del 60%.

La CNDC -que preside Juan Araya- realizó un consultivo y congreso nacional la semana pasada con asistencia de altos funcionarios del Ministerio de Hacienda.

La asamblea también tendrá en su agenda la propuesta de los gremios de un mecanismo de traspaso de los sobrecostos del diésel a los mandantes o generadores de carga, denominado “fuel surcharge”.

También se espera que se discuta la propuesta de siete puntos hecha por el gobierno a los camioneros hace algunas semanas, como un mecanismo de cálculo específico del diésel para negociar tarifas con los mandantes y créditos con garantía Fogain.

Otros de los puntos a debatir es el paro convocado por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y Confederación de Dueños de Camiones de la Zona Centro-Sur.

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