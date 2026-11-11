Grandes gremios de camioneros no descartan movilizarse, plantean congelar alzas del diésel y se declaran "en alerta"

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya, declaró que junto a la Confederación del Transporte de Carga (CNTC) se encuentran "en alerta".

Al culminar la asamblea conjunta realizada este miércoles en Concepción con la CNTC, que lidera Sergio Pérez, el dirigente manifestó que "dependerá de lo que ofrezca el Gobierno mañana, pero estamos en alerta”.

En relación a la decisión de La Moneda de no enviar al Congreso un proyecto de ley para poner techo a las alzas de diésel, con vigencia de 90 días. Juan Araya señaló que los gremios plantean congelar los aumentos, aunque con plazo de mucha mayor extensión.

La decisión de las bases camioneras se le comunicará al ministro del Interior, Claudio Alvarado, en la reunión de este jueves a las 09:00 horas y se esperará su respuesta.

Desde los gremios señalaron que sólo tras conocer la oferta gubernamental, las bases se pronunciarán y determinarán los cursos de acción.

“Mientras tanto, la asamblea determinó seguir en alerta porque tenemos que ver qué es lo que ofrecen ellos. A nosotros no nos sirven cosas que no vayan a la vena del pequeño transportista, ese que no tiene con qué ponerle petróleo al camión. Aquí en esta asamblea hemos conocido casos de propietarios que han debido vender camiones porque no pueden seguir trabajando en las condiciones actuales”, expresó el dirigente.

Según indicaron, el ampliado de Concepción "permitió conocer el sentimiento de las bases, muy golpeadas por la incertidumbre de no saber cómo se viene el panorama futuro. Sin embargo, no hubo un pronunciamiento en orden a adherir al paro que mantienen desde ayer organizaciones independientes de transportistas".

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