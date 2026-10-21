Gonzalo Arenas fue designado como nuevo subsecretario: asumirá vocerías de Gobierno

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast definió quién asumirá la vocería del Ejecutivo, función que recaerá en Gonzalo Arenas Hödar, cuyo nombramiento como subsecretario de la Secretaría General de Gobierno fue comunicado oficialmente por La Moneda durante la mañana de este miércoles 21 de octubre.

La decisión se produce después de la renuncia de José Francisco Lagos al cargo y en un escenario marcado por la falta de un portavoz oficial que comunicara las posiciones del Gobierno. La designación de Arenas ya había trascendido durante los últimos días.

Con este cambio, el ministro Claudio Alvarado continuará encabezando las carteras de Interior y de la Secretaría General de Gobierno, mientras el exdiputado tendrá la responsabilidad de ejercer como vocero de la administración.

La situación se originó tras la salida de Mara Sedini, luego de la cual Alvarado asumió ambas carteras en calidad de biministro, quedando también vinculado a las funciones de comunicación pública del Ejecutivo.

Respecto de Lagos, La Moneda informó que seguirá colaborando con el Mandatario en distintas materias, aunque no detalló qué funciones desempeñará a partir de ahora. A través de un comunicado, el Ejecutivo destacó su labor durante el período en que estuvo al frente de la Subsecretaría General de Gobierno y agradeció su dedicación.

De esta manera, el nombramiento de Arenas establece una separación entre la conducción ministerial de Segegob, que seguirá en manos de Alvarado, y la función de vocería presidencial, que asumirá el nuevo subsecretario.

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