Gobierno y camioneros no llegan a acuerdo tras segunda reunión en La Moneda y el paro continúa

Luego de la segunda reunión sostenida este miércoles en La Moneda entre transportistas y el Gobierno, no hubo acuerdo, por lo que el paro de camioneros continúa.

Las bases de los gremios rechazaron la propuesta del Ejecutivo sobre el plazo para congelar el precio de los combustibles.

El Gobierno ofreció 74 días, mientras que los camioneros piden 120.

Tampoco hubo consenso sobre la rebaja del impuesto específico a los combustibles solicitada por los transportistas.

El vocero de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, Cristián Sandoval, comunicó que "no hay un acuerdo, lo que sí hubo una conversación. Lo que pudimos hacer es que en algunos puntos que nosotros traíamos como petitorio el Gobierno aceptó".

Sin embargo, explicó que los temas principales del petitorio no fueron acogidos por el Ejecutivo, por lo que "el paro continúa, es indefinido".

Sandoval señaló que "nosotros no sé si vamos a volver, tenemos que seguir conversando con nuestras bases porque en verdad fueron nuestras bases las que dijeron que no teníamos que aceptar la propuesta del Gobierno".

Finalmente, manifestó que "tendremos que esperar pacientemente si el Gobierno quiere conversar. Ya está hablado ya, el Gobierno dijo que no podía y nosotros tuvimos que decir que no estábamos de acuerdo".

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