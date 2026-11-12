Gobierno tilda de "inexplicable" rechazo de camioneros a oferta que congela combustibles por US$750 millones

El vocero de La Moneda, Gonzalo Arenas, cuestionó el rechazo de los gremios regionales de camioneros a la propuesta presentada por el Gobierno para poner fin al paro, calificándolo como inexplicable. Además, reveló que la medida contempla un costo fiscal de hasta 750 millones de dólares.

"La propuesta que hizo el Gobierno es una propuesta muy buena, muy seria, en el sentido de que vamos a anular el alza que estaba programada, vamos a congelar el precio de los combustibles casi 90 días", dijo el subsecretario de Gobierno en radio Duna.

"Hay otras series de materias que benefician exclusivamente a los camioneros, pero yo creo que son buenas noticias para toda la ciudadanía", añadió.

También reveló que "la propuesta que tiene el Gobierno, implica un costo gigantesco de recursos y va en la línea con todo lo que hemos venido haciendo desde marzo en ayuda para enfrentar este tema que nos afecta a todos". En esa línea, explicó que el congelamiento tendría un costo de entre US$700 y US$750 millones, "más de la mitad de lo que hemos gastado en todo el año".

"Este no es un tema solo de los camioneros, afecta a todos los gremios, afecta a todos los chilenos, porque estamos en una situación internacional compleja, y uno espera que todos los sectores y todos los chilenos, seamos un poco más solidarios también, y no pensar solo en lo que afecta a su sector, por muy legítimo que sea", agregó.

Respecto del rechazo de las confederaciones de las zonas norte y centro-sur que participaron en las negociaciones en La Moneda, Arenas manifestó que "yo lo encuentro medio inexplicable. Ellos nos dicen que esperan más apoyos del gobierno, mayores medidas, más fechas de congelamiento".

Luego, enfatizó que "esto no está pensado exclusivamente para los gremios, está pensado para todos los chilenos, diésel, combustible, así que independiente si se llega a acuerdo con ellos, el gobierno lo va a hacer igual".

También sostuvo que "hubo poca flexibilidad, el gobierno tuvo bastante flexibilidad. El ministro Alvarado conversó con el Presidente, conversó con el ministro de Hacienda, consiguió medidas más o menos importantes, no solamente en los precios, sino que también en otras medidas anheladas por mucho tiempo con los camioneros, y bueno, no quisieron seguir conversando, se respeta, ellos tienen sus organizaciones sindicales, se deben a ellos, me imagino, pero se entiende poco que rechacen quizás el mayor esfuerzo que se ha hecho en los últimos años".

Finalmente, el vocero se refirió a las condiciones que deberán cumplir los transportistas que mantienen el paro y advirtió que "tienen que permitir el libre tránsito. Mientras haya espacio para que los vehículos puedan pasar, bueno, es algo que se puede conversar. Lo que sí no vamos a tolerar es cortes y que no se deje en libre tránsito, porque ahí el gobierno tiene todas las herramientas legales para actuar".

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